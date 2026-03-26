        Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar dereceye girmek için kulaç attı

        Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında madalya kazanmak için kulaç attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar dereceye girmek için kulaç attı

        Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında madalya kazanmak için kulaç attı.

        Namık Kemal Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda down sendromlu çocuklar için yüzme yarışması düzenlendi.

        Yarışın ardından etkinliğe katılan down sendromlu 10 çocuğa madalya verildi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların parkurları başarıyla tamamladığını söyledi.

        Bu tür etkinliklerin özel çocukların öz güvenini artırdığını belirten Bulut, "Bu yarış hem motivasyon hem de sosyal gelişim açısından çocuklar için önemli. Etkinlik, çocukların bütün hayatlarına olumlu katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikleri artırmak istiyoruz." dedi.

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç da çocukların yarışla çok mutlu olduğunu ve unutulmaz bir an yaşadıklarını dile getirdi.

        Oğuzhan Ayas ise yüzmede her zaman kendini geliştirmek için çalıştığını, katıldığı yarışlarda madalya almanın gurur verici olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını vurdu!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın

        Tekirdağ'da otomobilin park halindeki cipe çarptığı kaza kamerada
        Türkmenli Göleti'nde algasid dozlama ile su kalitesi artırılıyor
        Merada gübreleme çalışması yapıldı
        Hayvancılık işletmelerinde sağlık taraması yapıldı
        Tekirdağ'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak
        Eşini 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldüren sanığa 't...