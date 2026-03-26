Tekirdağ'da eşini yaralayan, bir kişiyi de öldüren sanığa 16 yıl hapis

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi öldürüp eşini yaralayan sanık 16 yıl hapse çarptırıldı.



Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Aykut Elmas katıldı. Duruşmada sanığın eşi Mavuş Elmas, maktulün yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.



Son savunmasını yapan sanık Elmas, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.



Mavuş Elmas ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.



Mahkeme heyeti, sanık Aykut Elmas’ı "kasten öldürme" ve "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından önce müebbet hapse çarptırdı.



Heyet, sanığa "Haksız tahrik" indirimi uygulayarak bu cezayı 16 yıl hapse düşürdü.



- Olay



Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde 9 Aralık 2024’te meydana gelen olayda, eşinin kendisini aldattığını iddia eden işitme engelli fabrika işçisi Aykut Elmas, eşi Mavuş Elmas ile Hayrullah Karadeniz'i bir börekçide bıçakla yaralamıştı.



Olayda Hayrullah Karadeniz hayatını kaybetmiş, Mavuş Elmas ise ağır yaralanmıştı.

