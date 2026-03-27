Tekirdağ'da adam römorkta ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi römorkun arkasında ölü bulundu.





Kızılpınar Mahallesi'nde 52 yaşındaki Ö.Ş, arkadaşlarıyla birlikte tarlaya gübre atmak için bölgeye gitti.





Bir süre sonra traktör ve römorktan yaklaşık 20 dakika uzaklaşan arkadaşları, geri döndüklerinde Ö.Ş'yi römorkun arka kısmında hareketsiz halde buldu.





İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.Ş’nin hayatını kaybettiği belirlendi.





Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ö.Ş'nin cenazesi, otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



