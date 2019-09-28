Köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi su kanalına düştü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yola atlayan köpeğe motosiklet çarptı. Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan 2 genç yaralandı.
Kaza, Şarköy İstanbul yolu üzeri ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik dönüşü ilçe merkezi istikametine seyreden Serkan P. (25) yönetimindeki motosiklet, yola atlayan köpeğe çarptı.
Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan Serkan P. ve arkasındaki arkadaşı Ahmet T. yaralandı. Yaralı 2 genç, Şarköy Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
TEKİRDAĞ
28 Eylül 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:31
- GÜNEŞ 06:56
- ÖĞLE 13:06
- İKİNDİ 16:26
- AKŞAM 19:06
- YATSI 20:25