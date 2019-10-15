Malkara'da baraka yangını

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde odun ve arı kovanlarının bulunduğu bir barakada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Müstecep Mahallesi’nde arılara tütsü verildiği sırada Nezife Dinç’e ait barakada yangın çıktı. Büyüyen yangın üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu tuğla barakada maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan su motoru ve odunlar küle döndü.

TEKİRDAĞ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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