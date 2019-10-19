Tekirdağ’ın Saray ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir motosiklette 4 kilo esrar ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. H.Ç. idaresindeki motosikleti durduran polis ekipleri motosikletin sepetinde yaptıkları aramada 4 kilo esrar ele geçirdi.

Alınan arama kararına istinaden H.Ç. adlı şüphelinin ev ve iş yerinde de arama yapan polis ekipleri yaklaşık bir kilogram hint keneviri 250 gram kenevir tohumu ve 180 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Basit yaralama suçlaması ile hakkında arama kaydı bulunduğu tespit edilen H.Ç. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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