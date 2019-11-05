Velilerin donattığı özel eğitim sınıfı açıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde eğitim veren Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’ndaki özel eğitim sınıfı, Okul Aile Birliği tarafından donatılarak özel öğrenciler için eğitime açıldı.

Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Okul Aile Birliği, anlamlı bir yardıma imza attı. Özel eğitim gören öğrencilerin daha iyi bir ortamda öğrenimini sağlaması için harekete geçen Okul Aile Birliği Başkanı Nevin ve Cengiz Şeker çifti ile Çerkezköy Kadın Geliştirme Derneği (KAGEDER) Başkanı Zeynep Bozkurt, bir sınıfın donatılması için gerekli masrafları üstlendi. Hayırsever veliler tarafından donatılan sınıf, hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin eğitimine açıldı.



"Özel eğitime önem veriyoruz’’

Velilere teşekkür eden Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Müdürü Ercan Küçük, yardım ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ‘’Okulumuzun özel eğitim sınıfının donanımında bizlere destek vererek malzeme ihtiyacımızı karşılayan başta eski Okul Aile Birliği Başkanımız NevinCengiz Şeker 'e ve Çerkezköy Kadın Geliştirme Derneği (KAGEDER) Başkanı Zeynep Bozkurt ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda 3 özel eğitim sınıfı olup, donanım yaptığımız sınıf 9 öğrencimizin olduğu Hafif Düzey Zihinsel Engelli sınıfıdır. Biz okul olarak özel eğitime çok önem veriyoruz. Bu çocukları en iyi şekilde yetiştirerek her konuda beceri ve güzel alışkanlıklar kazandırarak topluma sunmaktadır. Böyle çocuklara daha çok sahip çıkılması ve eğitilmesi taraftarı olarak her türlü imkanları hayırseverlerin desteğiyle sunmaya çalışıyoruz.’’



TEKİRDAĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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