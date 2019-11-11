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Kozuva: "Türk-Romen işbirliğinin gücüne inanıyoruz"

İHA

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyetinin Romanya'ya düzenlediği iş gezisi programı Prahova Ticaret ve Sanayi Odası (Prahova TSO) ile imzalanan kardeş oda protokolü ile birlikte sona erdi.

Kozuva: "Türk-Romen işbirliğinin gücüne inanıyoruz"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyetinin Romanya’ya düzenlediği iş gezisi programı Prahova Ticaret ve Sanayi Odası (Prahova TSO) ile imzalanan kardeş oda protokolü ile birlikte sona erdi.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl, Murat Narçın ve Rasim Bilgen ile Oda Heyetinin katıldığı Romanya İş Gezisi Programı, Bükreş’te düzenlenen TürkiyeRomanya Ekonomik Forumunun ardından Romanya Türk Yatırım Derneği ve Prahova Ticaret ve Sanayi Odası temaslarıyla devam etti. Romanya Türk Yatırım Derneği’ni ziyaret eden Çerkezköy TSO Heyeti burada Dernek Başkanı Nazmi Doğan ile görüştü. Doğan, burada yaptığı konuşmada “Romanya iş dünyasında yer alan Türk iş insanları, buraya çalışmaya gelmiş göçmenler gibi değil. Şirket kurup istihdam sağlayan iş insanlarından oluşan bir nüfusumuz var” sözleriyle, bölgenin yatırım için oldukça önemli ve uygun bir üs olduğunu belirtti. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

"Ortak bir gelecek inşa ediyoruz"
Çerkezköy TSO, Türk Yatırım Derneği ziyaretinin ardından Kardeş Oda Protokol Töreni için Prahova Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi. Protokol töreninde bir konuşma yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Türkiye ve Romanya; tarihi, kültürel ve ekonomik geçmişiyle Balkanların iki önemli ülkesidir. Diğer yandan Karadeniz’in komşu yaptığı iki güçlü ticaret ortağıdır. Romanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerle yatırımların sürekli artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Romanya’yla ilişkilerimiz üst düzeyde var olan yakın diyalog ve dostluk ilişkileri çerçevesinde sürdürülmektedir. Biz sanayici ve iş insanlarının bu ortaklığı daha da ileri götüreceğimize olan inancımız tamdır” sözlerini kaydetti. Kozuva konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler Karadeniz’in iki yakasında ortak geleceği inşa etmeye çalışan, aynı coğrafyanın insanlarıyız. Romanya bugün Türk şirketleri için bölgesel bir üs konumunda. Türkiye’nin dev şirketlerinin de aralarında bulunduğu 15 bine yakın şirketimiz Romanya’da üretim yapıyor. Üstelik Romanya’daki Türkler başka ülke vatandaşları gibi buraya çalışmaya gelmiş kişilerden değil, istihdam sağlayan iş insanlarından oluşuyor. Bununla ayrıca gurur duyuyoruz. Yerele inecek olursak şuan sınırları içerisinde bulunduğumuz Prahova ilçemiz, kardeş bölgemiz olacak nitelikte. Bizler de sizin gibi tekstil, makine, ekipman ve orman ürünlerinde ülkemizin en güçlü üretim üslerinden biriyiz. Gelin, bu üretim ağını birlikte genişletelim. Hem ülkemize, hem bölgemize, hem de insanlarımıza kazandıralım" dedi.

"Ticaret hacmini arttıracağız"
Romanya ile ticaret hacmini arttıracaklarını ifade eden Kozuva, "Biz Türk iş insanları olarak Romanya ile var olan 6 milyar dolarlık ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 10 milyar dolara çıkarma hedefiyle buradayız. Bunu başaracak iradeyi ben burada görüyorum. Ortak üretimlerimizi ve iş imkanlarımızı batı Avrupa’dan Rusya’ya, Akdeniz’den Orta Asya’ya kadar geniş bir alana ulaştıracağımızdan eminim. Bu imkanları birlikte sağlayabiliriz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikle bize bu fırsatları sağlayan iki ülke yöneticilerine, bu ortaklığa inanan Türk ve Romen iş insanlarına ve bizlere her alanda destek olan kıymetli büyükelçimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Ticari olanaklar geliştirilecek
İmza töreninin ardından Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan ile Prahova TSO Başkanı Aurelian Gogulescu karşılıklı hediye takdiminde bulundu. İmzalanan protokolle iki bölge arasındaki ticaret olanaklarının geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Firmalar ziyaret edildi
Çerkezköy TSO Heyeti, Ploiesti Endüstri Parkını ziyaret ederek bölgenin önde gelen sektörlerini tanıma fırsatı bulurken, uluslararası alanda üretim yapan firmalara düzenlenen ziyaret programında da eş sektörler hakkında bilgiler edindi.

TEKİRDAĞ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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