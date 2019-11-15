Çorlu'da amatör denizci ve kısa mesafe telsiz eğitimi

Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) işbirliğinde Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitimi gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan, “Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi” kapsamında iki oturum şeklinde düzenlenen ve Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar, özel tekne kullanabilme yeterliliğine ve kısa mesafe telsiz belgesine sahip olacak.

Başvuruların oldukça yoğun olduğu Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitim ve sınavlarının devam edeceği kaydedildi.

TEKİRDAĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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