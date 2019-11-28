Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisinin Çerkezköy ilçesinde bulunan mahalledeki bir adreste ortaklaşa operasyon düzenlendi. Ekiplerin geldiğini fark eden DEAŞ şüphelisi E.A. bulunduğu evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu Suriye uyruklu olduğu iddia edilen şüpheli E.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TEKİRDAĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.