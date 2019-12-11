Öğretmenler ve veliler, öğrenciler için atkı ördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Gazi İlkokulu öğretmenlerinin başlattıkları ‘’Öğretmenim atkımı örer misin?’’ projesi kapsamında öğretmenler ve veliler el ele vererek öğrenciler için 66 adet atkı ördü.

Kapaklı Gazi İlkokulu, örnek bir dayanışma projesi başlattı. ‘’Öğretmenim atkımı örer misin?’’ isimli proje kapsamında ilkokul öğretmenleri İlknur Öztürk, Gülşah Karakuş, Nazlı Gül Kurt, Şermin Ayat, Bedriye Türkoğlu ve veliler; el emeği atkı örerek ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etti. Örülen 66 atkı, Erzurum’un Tekmen ilçesinde bulunan Hacıömerli Köyü İlkokulundaki öğrencilere gönderildi.

TEKİRDAĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.