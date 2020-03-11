Tekirdağ'da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

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'Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor' projesi kapsamında öğrencilere üretim kültürünü aşılamak amacıyla Tekirdağ'da 4 ilçede toplamda 24 adet tasarım atölyesi kurulacak

Güçlü yarınlar için öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, girişimci, eleştirel düşünen ve problem çözebilen bireyler yetiştirerek, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor" Projesinin sözleşmesi Vali Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından Valilik makamında imzalandı. 18 ay sürmesi planlanan proje kapsamında Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde bulunan 8 okulda toplam 24 adet tasarım ve beceri atölyesi kurulacak.

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