Metruk binada bağlı bırakılan eşek, kurtarıldı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, metruk binada bağlı olarak bırakılan eşek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.Malkara'nın Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak üzerindeki metruk binadan, eşek seslerinin yükseldiğini duyan mahalleli, binaya giderek baktıklarında alt katta bağlı halde eşeği gördü. Durum belediyeye bildirilince, binaya giden Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri, iple bağlı eşeği hemen çözerek metruk binadan çıkartıp, hayvan barınağına götürdü. Günlerdir aç ve susuz olarak bırakıldığı öğrenilen eşek, bakıma alındı.
Eşeğin binada ölüme terk edildiğini söyleyen yetkililerin başvurusu üzerine bağlayanların bulunması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-03-12 16:33:19
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