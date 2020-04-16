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'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle yolculuk yapanlara para cezası

DHA

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet üzerinde biri ters oturan ve kendilerini görüntüleyen sürücüye, "Sosyal mesafeye uyuyoruz" diyen 2 kişiye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'yetersiz ehliyet'ten toplam 1360 lira para cezası uygulandı. Kapaklı'da yolda otomobiliyle giden kişi, yanından geçen motosikletteki yolcunun, motorun başında ve sürücüye dönük oturduğunu görünce şaşırdı. Sürücünün motosikleti rahat tavırlarla kullandığını gören kişi, cep telefonu kamerasıyla ikiliyi görüntüledi. Başlarında kask da olmayan 2 kişiye, "Hayırdır, ne...

'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle yolculuk yapanlara para cezası

<br>Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet üzerinde biri ters oturan ve kendilerini görüntüleyen sürücüye, "Sosyal mesafeye uyuyoruz" diyen 2 kişiye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'yetersiz ehliyet'ten toplam 1360 lira para cezası uygulandı.<br>Kapaklı'da yolda otomobiliyle giden kişi, yanından geçen motosikletteki yolcunun, motorun başında ve sürücüye dönük oturduğunu görünce şaşırdı. Sürücünün motosikleti rahat tavırlarla kullandığını gören kişi, cep telefonu kamerasıyla ikiliyi görüntüledi. Başlarında kask da olmayan 2 kişiye, "Hayırdır, ne yapıyorsunuz gençler?" diye soran otomobil sürücüsü, motosiklette ters oturan kişiden "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" yanıtını aldı. Bu karşılığa da şaşıran sürücü, "Sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi, çok iyiymiş harbiden. Mesafeniz gayet iyi" dedi.<br>Otomobildeki sürücü, ikilinin tehlikeli yolculuğunu bir süre daha görüntüledi. Motosiklet, bir süre daha trafikte görüldükten sonra gözden kayboldu.<br>Görüntülerin basında haber olarak yer almasının ardından Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'nce harekete geçildi. İlçede esnaflık yapan İbrahim Torun'un motosiklet sürücüsü, ters oturan kişinin de Yakup Torun olduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında tutanak tutulurken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'yetersiz ehliyet'ten toplam 1360 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA<br>2020-04-16 14:52:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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