15 kişiye 39 bin TL cezai işlem uygulandı Koronavirüs ceza bilançosu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye ceza yazıldı.

Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye yaklaşık 39 bin TL cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle Muratlı kent genelindeki cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. Görevliler dışında pek fazla kimsenin sokakta bulunmadığı ilçede, yaya ve araç trafiği en düşük seviyede seyretti. Güvenlik güçleri, vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerini titizlikle yaptı. İzni olanlara gerekli kolaylığı sağlayan ekipler, izinsiz sokağa çıkan 15 kişiye idari işlem yaptı.

Muratlı ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın 4 gününde yasağa uymayarak dışarı çıkan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza kesti. Kırsal mahallelerde görev yapan Muratlı Jandarma ekipleri ise, 5 kişiye yaklaşık 7 bin 500 TL ceza yazdı. Muratlı’da toplam ceza tutarı yaklaşık 39 bin TL olarak açıklandı.

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