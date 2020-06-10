TESKİ'den Çerkezköy'de dev altyapı hamlesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TESKİ'den Çerkezköy'de dev altyapı hamlesi

İHA

Kurulduğu tarihten bu yana il genelinde görülmemiş büyüklükte altyapı yatırımları gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çerkezköy'de çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

TESKİ'den Çerkezköy'de dev altyapı hamlesi

Kurulduğu tarihten bu yana il genelinde görülmemiş büyüklükte altyapı yatırımları gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çerkezköy'de çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Sanayi yatırımları, güçlü ekonomisi, stratejik konumu ve gelişmiş ulaşım ağıyla cazibe merkezi olan, yoğun göç alan ve hızla büyüyen Çerkezköy'de kentsel ihtiyaçların artmasına bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından 2014 yılından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve çözümü konusunda büyük ilerleme sağlandı. Üst yapı ve diğer belediyecilik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesinin sağlam bir altyapı inşa etmekten geçtiği gerçeğinden hareketle, bu alanda TESKİ bünyesinde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

2052 yılına kadar Çerkezköy'ün içme suyu ihtiyacını karşılayacak proje
Çerkezköy ilçesinin artan su ihtiyacının uzun yıllar boyunca karşılanabilmesi amacıyla TESKİ tarafından kapsamlı bir proje hazırlandı ve bu proje İller Bankası A.Ş. tarafından onaylandı. Projenin yapımına başlanması konusunda ise İller Bankası A.Ş. ile finansman görüşmeleri devam ediyor. Söz konusu proje uygulamaya geçirildiğinde Çerkezköy ilçesinin 2052 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.
Kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatları yenilenecek
Ayrıca Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt ve Cumhuriyet mahallelerinde kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 8 km'lik içme suyu ve Cumhuriyet mahallesinde yaklaşık 6,5 km'lik kanalizasyon altyapısı TESKİ tarafından yenilenecek. Altyapı çalışmalarının yapılacağı cadde ve sokakların üst yapı hizmetleri Çerkezköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Evsel atık sular arıtılıyor
Öte yandan TESKİ ekipleri, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emlak Konutları Bölgesindeki mevcut yerleşim yerleri ve yeni yapılaşma alanlarında altyapı çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen proje kapsamında dört farklı noktadan dereye deşarj edilen atıksuların ikisinin Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine aktarılması sağlandı. Diğer iki deşarj noktasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda çalışmalar devam ediyor. Bahse konu çalışmalar tamamlandığında, bölgede evsel atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak ve atıksular arıtma işlemine tabi tutulduktan sonra yasal parametreler içerisinde doğaya salınacak.

Daha kaliteli hizmet için yeni projeler
Diğer taraftan Fevzi Paşa ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde yaşanan yağmursuyu taşkınlarının önüne geçilebilmesi için havza bazlı proje ve etüt çalışmaları tamamlandı. Bu projenin finansmanı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından 2020 yılı yatırım programında değerlendirilecek. Çerkezköy Belediyesi'nin yatırım programına almış olduğu Atatürk ve Öztrak caddeleri meydan düzenleme ve prestij caddesi uygulama projeleri kapsamında, söz konusu caddelerde üst yapı çalışmalarının başlatılmasından önce; 2021 yılı başlarında 17 km'lik altyapı yenileme çalışmasının yapılması TESKİ tarafından yatırım programına alındı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Çerkezköy, hızla büyüyen, belediye hizmetlerine ihtiyaçları her geçen yıl daha fazla artan ve tüm yatırımların büyük bir özenle gerçekleştirilmesi gereken bir ilçemiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak geride bıraktığımız altı yılda Çerkezköy Belediyemiz ile işbirliği içerisinde başarılı çalışmalara imza attık. Özellikle altyapı sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların karşılanması konusunda büyük ilerleme kaydetmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm ilçelerimizde halkımıza her alanda en iyi hizmeti verme ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
Tedavisi yapılan ebabil kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi yapılan ebabil kuşu doğaya salındı
Ergene’de uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Ergene’de uyuşturucu madde ele geçirildi
Korona kurallarına uymayan 220 kişiye 693 bin TL ceza
YEREL HABERLER Korona kurallarına uymayan 220 kişiye 693 bin TL ceza
Jandarmanın dikkati yakalattı
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati yakalattı
Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal medyada paylaştı
YEREL HABERLER Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal ...
Yaşlı kadına dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadına dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı
Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar (2)
YEREL HABERLER Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye ...
2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar
YEREL HABERLER Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye ...
Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ilkokulun bahçe duvarına çarptı
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ...
Ergene Belediyesi temiz çıktı
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi temiz çıktı
Tekirdağ’da akıl almaz gasp Poşetlerini taşıyıp bileziklerini çalmaya kalkıştılar
YEREL HABERLER Tekirdağ’da akıl almaz gasp Poşetlerini taşıyıp ...
Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi
YEREL HABERLER Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi
Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
Tekirdağ’da 31 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 31 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı
Gazetecilere korona virüs testi
YEREL HABERLER Gazetecilere korona virüs testi
Malkara’da korona virüs vak'aları sıfırlandı
YEREL HABERLER Malkara’da korona virüs vak'aları sıfırlandı
Yavuz Mahallesi gençlerine çok amaçlı spor sahası müjdesi
YEREL HABERLER Yavuz Mahallesi gençlerine çok amaçlı spor sahası ...
Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
Kontrolden çıkıp takla atan araçta 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkıp takla atan araçta 3'ü çocuk 6 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X