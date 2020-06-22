Tekirdağ’da ada çayı ve kiraz hasadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da ada çayı ve kiraz hasadı

İHA

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet Şarköy İlçesine bağlı Gaziköy ve Çınarlı mahallelerinde düzenlenen kiraz ve ada çayı hasat programına katıldı.

Tekirdağ’da ada çayı ve kiraz hasadı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet Şarköy İlçesine bağlı Gaziköy ve Çınarlı mahallelerinde düzenlenen kiraz ve ada çayı hasat programına katıldı.
Gaziköy'de düzenlenen Adaçayı hasadı programında çiftçilerle bir araya gelen ve adaçayı hasadı yapan Vali Yıldırım, çiftçilerle hasat konusunda sohbet etti.
Vali Yıldırım burada yaptığı açıklamasında, "Bugün Şarköy'deyiz çiftçilerimiz burada adaçayı hasadı yapıyor. Bizlerde onları ziyaret ederek adaçayı ve hasat hakkında sohbet ettik. Bu projenin, bu bahçelerin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi her karış toprak ekilipdikilecek, boş bırakılmayacak, işlenmeyen, atıl tarım arazisi bırakılmayacak, burada güzel bir örneği görüyoruz. Üreticilerimiz hasat ettikleri ada çaylarını büyük gayret ve emekle satıcıların alacağı şekilde hazırlıyorlar, çiftçilerimiz hasatla tarlaya gelip verdikleri emeklerin karşılığını alıyor. Burada emek veren bütün çiftçilerimizi kutluyorum. Çiftçilerimiz Atatürk'ün de dediği gibi köylü bu milletin efendisi. İyi ki çiftçilerimiz var iyi ki bu şekilde üretimlerine devam ediyorlar. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. İhtiyaçları olduğu zaman ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
Daha sonra Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Çınarlı mahallesinde kiraz hasadına katıldılar. Üreticilerle sohbet eden ve hasat yapan Vali Yıldırım, üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra çiftçilere hasatlarının bol ve bereketli olmasını temennisinde bulundu.
Vali Yıldırım, daha sonra Çınarlı Mahallesi'nde de halkla buluştu. Burada Mahalle sakinlerinin sorunlarını, taleplerini dinledi. Dile getirilen sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında İl Müdürümüz ve Kurum Müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı
İzmarit atılan mangal kömürü yüklü kamyonette yangın
YEREL HABERLER İzmarit atılan mangal kömürü yüklü kamyonette yangın
Açıkhava sineması çocukların ayağına geldi
YEREL HABERLER Açıkhava sineması çocukların ayağına geldi
Başkan Yükselden Tekirdağspor’a ilk idmanda moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yükselden Tekirdağspor’a ilk idmanda moral ...
Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 5 Yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 5 Yaralı
Takla atan taksiden yara almadan çıkan 4 yaşındaki Elif'e polis şefkati
YEREL HABERLER Takla atan taksiden yara almadan çıkan 4 yaşındaki ...
Mantar severler ormanlara akın etti Mantarın kilosu 25-30 TL’ye satılıyor
YEREL HABERLER Mantar severler ormanlara akın etti Mantarın kilosu ...
Kaza sonrası ağlayan küçük çocuğa polisten baba şefkati Takla atan araç karşı şeride geçti: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kaza sonrası ağlayan küçük çocuğa polisten baba ...
Yassıada ile ilgili kanun teklifi Salı günü Meclis gündeminde TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinin 15 Eylül’de hizmete açılacağını açıkladı
YEREL HABERLER Yassıada ile ilgili kanun teklifi Salı günü Meclis ...
TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar ...
CHP’li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi Mahalle muhtarı: ‘Bütün iş bitti de sıra tuvalete mi geldi’
YEREL HABERLER CHP’li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti ...
4 gencin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER 4 gencin yaralandığı kaza kamerada
4 arkadaşın yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER 4 arkadaşın yaralandığı kaza kamerada
Malkara'da belediye, köy evininin tuvaletini mühürledi
YEREL HABERLER Malkara'da belediye, köy evininin tuvaletini ...
En lezzetli dönemine giren sardalye Temmuz’da zirve yapacak
YEREL HABERLER En lezzetli dönemine giren sardalye Temmuz’da zirve ...
Otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X