Tekirdağ’da su borusu patlayınca yol çöktü

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Yol ortasında yaklaşık 1,5 metre genişliğinde çukur oluşması sonrası zabıta ekipleri yolu trafiğe kapadı. Malkara Belediyesi ve TESKİ ekipleri, su patlağı ve çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.

Taksi durağında oturan bir vatandaş, yoldan bir aracın geçtikten sonra su patlamasının meydana geldiğini ve ardından yolda çökme meydana geldiğini ifade etti.

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