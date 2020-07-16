Neowise kuyruklu yıldızı Tekirdağ semalarında görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neowise kuyruklu yıldızı Tekirdağ semalarında görüntülendi

İHA

Neowise kuyruklu yıldızı Tekirdağ semalarında görüntülendi

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ’da bir fotoğraf tutkunu tarafından görüntülendi.
Korona virüsün ülkede hızla yayılış gösterdiği dönemlerde Tekirdağ’da yaşadığı evin çatından 180 kilometre uzaklıktaki Uludağ’ın karlı zirvelerini görüntüleyen Tekirdağlı fotoğraf tutkunu İlker Uskan şimdi de dünyaya 6 bin 766 yılda bir defa gözle görünecek kadar yakınlıktan geçen C/ 2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızını dijital fotoğraf makinesi ile görüntüledi. Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla enfes kareler yakalanabileceğini belirten İlker Uskan, bu yıldızın Dünya yakınından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını öne sürdü.
Neowise kuyruklu yıldızı bu yıl Mart ayında Neowise adındaki teleskop tarafından keşfedilmiş yaklaşık 5 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor. Uskan, güneşin batışı ile birlikte 325 derece Kuzey yönünde ufuk çizgisine yakın olarak saat 21.45’ten 23.45 ‘e kadar kuyruklu yıldızı görüntülemenin mümkün olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'da kuyruklu yıldız görüntülendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kuyruklu yıldız görüntülendi
Su borçlarına taksitlendirme geldi Başkan Yüksel’inde imzasıyla su borcu olanlar borcunu taksitle ödeyebilecek
YEREL HABERLER Su borçlarına taksitlendirme geldi Başkan Yüksel’inde ...
Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı Çorlu Tren kazasına bilirkişi incelemesi
YEREL HABERLER Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti ...
Çorlu'daki 25 kişinin öldüğü tren kazasında olay yerinde keşif yapıldı
YEREL HABERLER Çorlu'daki 25 kişinin öldüğü tren kazasında olay ...
Otomobilden atılan izmarit yangın çıkardı
YEREL HABERLER Otomobilden atılan izmarit yangın çıkardı
Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna şifa için geldi Hakkari’den geldi Çorlu’da iyileşti
YEREL HABERLER Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna şifa için ...
Dini nikahlı eşini ve kızını öldüren zanlı da öldü
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini ve kızını öldüren zanlı da öldü
Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan ...
Bu şehri görmeden tatil planı yapmayın Yaz aylarında Turizm rotası Tekirdağ
YEREL HABERLER Bu şehri görmeden tatil planı yapmayın Yaz aylarında ...
TESKİ’den su tasarrufu kampanyası
YEREL HABERLER TESKİ’den su tasarrufu kampanyası
El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla daldı
YEREL HABERLER El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla ...
15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Parkı yenilendi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Parkı yenilendi
Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı (2)
Tekirdağ’da 15 Temmuz programı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 15 Temmuz programı
15 Temmuz şehitleri Ergene’de anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri Ergene’de anıldı
Boğulma tehlikesi geçiren genci, jet-ski ile kurtardılar
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren genci, jet-ski ile ...
15 Temmuz Şehitleri Çorlu Şehitliğinde anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitleri Çorlu Şehitliğinde anıldı
Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı
Şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı
Tekirdağ’da komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da komşu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İşyeri aramasında 27 adet gümrük kaçağı telefon bulundu
YEREL HABERLER İşyeri aramasında 27 adet gümrük kaçağı telefon ...
Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu: 702 litre ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu: 702 litre ele ...
Tekirdağ’da 15 Temmuz koşusu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 15 Temmuz koşusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X