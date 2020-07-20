Motoru alev alan araca ilk müdahaleyi jandarma yaptı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru alev alev yandı. Devriye esnasında yangına rastlayan jandarma ekibi, ilk müdahaleyi yaparak, aracın küle dönmesini engelledi.

Olay, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Hereke Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Osman Kurnaz yönetimindeki 59 AAP 902 plakalı otomobilin yakıt hortumunun patlaması sonucu motoru alev aldı. O sırada yoldan geçen Malkara ilçe jandarma ekibi, yanan araca ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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