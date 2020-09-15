Vefa Destek Grubu’ndaki öğretmenlere teşekkür belgesi verildi

Pandemi ile mücadele sürecinde Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu’nda görev alan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi.

Vefa Destek Gruplarında yer alan öğretmeleri ve milli eğitim personelini Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında konuk eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan personele teşekkür belgesi verdi.

Müdür Erdoğan, “Covid19 salgınında, evlerinde çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için organize edilen, vefa sosyal destek gruplarında görev yapan müdürlüğümüz personeline bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaptıkları özverili çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür belgesi takdim ediyorum” dedi.

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