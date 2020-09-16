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Prof. Dr. Ercan: Korkut, gelecekte 6'dan daha büyük depreme gebe

DHA

Prof. Dr. Ercan: Korkut, gelecekte 6'dan daha büyük depreme gebe


Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)YÜKSEK Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin bu bölgede gerilme olduğunu gösterdiğini belirterek, "Gelecekte bu bölge 6'dan daha büyük depreme gebedir. Kaldı ki Varto burada bir deprem bölgesidir. 1960'lı yıllarda burada büyük deprem olmuş ve büyük bir yıkım yaşanmıştı. Bana göre şu anda alıştırmalarını yapıyor" dedi.
Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak açıklama yapan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin tek başına bir deprem olduğunu belirterek, "Hayır bu tek başına bir deprem. Biliyorsunuz Kuzey Anadolu'nun kırığının doğu bölümünde Karlıova'da daha önce orta büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bundan sonra yapmış olduğum açıklama da bunun Van ile Karlıova yani Bingöl arasında depreme aday olan yerler olduğunu söylemiştim. Bunun içinde Muş Varto deprem bekleyen yerlerden bir tanesiydi .İşte bu deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşmiş deprem. Bu bölgenin gerilmekte olduğunu gösteriyor. Gelecekte bu bölge 6'dan daha büyük depreme gebedir. Kaldı ki Varto burada bir deprem bölgesidir. 1960'lı yıllarda burada büyük deprem olmuş ve büyük bir yıkım yaşanmıştı. Bana göre şuanda alıştırmalarını yapıyor" diye konuştu.
'BEN 6 İLE 7 ARASINDA BİR DEPREM BEKLİYORUM'
Ercan, Muş, Bitlis ve Bingöl arasının gergin olduğunu belirterek, "Döngüsünü Kuzey Anadolu kırığı batıda bitirmeye çalışırken bir taraftan da doğuya dönüyor. 2011 yılında Van depremini yaptı. Bunun arkasında aradaki Bitlis, Muş, Bingöl kısmını doldurarak tekrar Erzincan'a doğru Tokat'a doğru yol almaya başlayacak. Yani bize göre bu önemli bir uyarıdır. 4.6 4.7 büyüklüğündeki bir deprem küçük bir depremdir ama bu bölgenin gerildiğin göstermektedir. Türkiye'deki depremleri yüzde 50'si Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olduğunu hiç unutmamalıdır. Bu deprem büyüklükler 8"e kadar varma olasılığı da vardır. Ama benim beklentim burada 6 ile 7 arasında bir depremdir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR
2020-09-16 20:48:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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