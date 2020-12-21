Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 litre sahte içki ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 ayrı adreste sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Adreslere yapılan baskında; şişelenmiş halde 231 litre sahte içki, 135 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 533 şişe aroma ve esans, sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, E.A. ve T.T. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-12-21 22:11:39



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