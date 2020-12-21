Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 litre sahte içki ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 ayrı adreste sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Adreslere yapılan baskında; şişelenmiş halde 231 litre sahte içki, 135 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 533 şişe aroma ve esans, sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, E.A. ve T.T. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-12-21 22:11:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da boş binaya kumar baskınında 78 bin 750 lira ceza
YEREL HABERLER Tekirdağ’da boş binaya kumar baskınında 78 bin 750 ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Tekirdağ’da 231 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 231 litre etil alkol ele geçirildi
Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu
Hafriyat kamyonu otomobili biçti: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu otomobili biçti: 1 ölü
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
YEREL HABERLER Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü ...
Ergene Belediyesi yol çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi yol çalışmalarını kesintisiz ...
Tekirdağ’daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ’daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 ...
Kumar için çadır kurdular: 12 kişiye 50 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kumar için çadır kurdular: 12 kişiye 50 bin TL ceza
Esnafın Pazartesi tepkisi: “Koronayı unutuyoruz” “Pazartesi olunca herkes ‘Hurra’ dışarı”
YEREL HABERLER Esnafın Pazartesi tepkisi: “Koronayı ...
Kurdukları çadırlarda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kurdukları çadırlarda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin ...
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
YEREL HABERLER Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Tekirdağ’da tren kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tren kazası: 1 ölü
Lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı yaya öldü
Arabasıyla alışverişe çıkan adam: “Çocuk bezi almaya çıkmıştım, bir kez olsun affedin”
YEREL HABERLER Arabasıyla alışverişe çıkan adam: “Çocuk bezi almaya ...
Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri ...
Hakimiyetini kaybeden araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hakimiyetini kaybeden araç elektrik direğine çarptı: ...
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü
YEREL HABERLER Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere ...
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak can verdi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Motosiklet ...
Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
YEREL HABERLER Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
Sokaklarda sessizlik hakim İstanbul-Çanakkale yolu en sakin günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Sokaklarda sessizlik hakim İstanbul-Çanakkale yolu en ...
Karı koca intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Karı koca intihara teşebbüs etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X