Vatani görevini yapacak gençlere destek Süleymanpaşa Belediyesinden

Süleymanpaşa Belediyesi, vatani görevini yapacak olan gençlere içinde temel gereksinimlerin yer aldığı asker çantası hediye ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde verilen asker çantası hizmeti, ayrım gözetmeksizin askerlik çağına gelen ve talepte bulunan tüm gençler için uygulanıyor.

Vatani görevini yapacak olan gençlerin tüm temel ihtiyaçlarının yer aldığı asker çantasının içinde, havlu, iç çamaşırı, tıraş takımı, çorap ve ayakkabı boyası gibi malzemeler bulunuyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, milletimiz için en kutsal görevlerden biri olarak kabul edilen askerlik vazifesinin her gencin gururla gerçekleştirdiği bir görev olduğunun altı çizilerek, Süleymanpaşa Belediyesi olarak gençlerin gururuna ortak olmak amacıyla bu hizmetin yürütüldüğü ifade edildi. Asker çantasının, askere alma belgesini gösteren her gence hediye edildiği belirtildi.

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