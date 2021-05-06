Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polisin araçta yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 17 bin 500 hap ile 12,5 gram bonzai ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu araçta uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Takibe alınan araç, bir süre sonra durdurulurken, arama yapıldı. Koli içinde, yeşil reçeteye tabi 17 bin 500 hap ile 12,5 gram bonzai ele geçirildi. Sürücü K.T. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-06 12:23:22



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