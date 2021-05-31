Kumar oynarken yakalandı; telefonla konuştuğu kişiye 'Basıldık, polis abiler geldi' dedi



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kumar baskınında polisi karşısında gören kişi, cep telefonuyla konuştuğu kişiye "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi. Kısıtlamada açık olan iki kıraathanede kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Cemaliye mahallelerinde kısıtlamada açık olan iki ayrı kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Kıraathanelere baskın düzenleyen ekipler, 23 kişi yakaladı. Bu sırada telefonla konuşan bir kişi, polisi görünce telefonun diğer ucundaki kişiye, "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi. Kıraathanenin birinde müşterilere içki servisi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan kişilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve 4 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlenince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-05-31 11:59:45



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