Altınova Sahili göz kamaştırmaya başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin kullanılabilir sahil şeridini arttırmak için başlattığı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Cumhuriyet ve Değirmenaltı Mahalleleri arasında uzanan yeni sahil yürüyüş yolu ile eş zamanlı olarak yürütülen Altınova Mahallesi sahil düzenleme çalışmaları son aşamaya geldi.

Kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen Altınova Mahallesi sahil çalışmaları, denize doğru yaşanan toprak kaymasının önüne geçmek için beton blokların yerleştirilmesi ile başlamıştı. Daha sonra çevre düzenlemesi çalışmalarına geçilmiş, saat kulesi, spor alanları, palmiye ağaçları gibi farklı konseptlerle sahil şeridinin albenisi arttırılmıştı.

Çalışmalar son aşamaya geldi

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt serimi, çocuk parkları oyun gruplarının montajı, dekoratif beton kaldırım yapımı ve yürüyüş alanları ile Altınova Mahallesi sahil düzenleme çalışmaları son aşamaya gelirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sahilde gerçekleştirilen faaliyetleri günbegün yakından takip ediyor.

“Mahallelerimiz yeni bir çehreye kavuşuyor”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüksel, mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulunarak talep ve beklentilerini dinliyor. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Her alanda daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için, ferah, modern, konforlu ve estetik yaşam alanları ile ilçemizin mahalleleri yeni bir çehreye ve kimliğe kavuşuyor. Altınova sahilimizde devam eden çevre düzenlemesi kapsamında, sabah saatlerinde başlayan zemin hazırlığının tamamlanmasının ardından caddemizi asfaltladık. Ekiplerimizin çalışmasını yerinde inceleyerek devam eden yapım işini ve yapacağımız diğer çalışmaları planladık. Şehir yaşamının merkezinde deniz ve doğanın eşsiz güzelliklerini buluşturacağımız projemizde hızla sona yaklaşıyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize ve Süleymanpaşa’da yaşayan tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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