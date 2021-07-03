Okul deposunu soyan hırsızlar yakalandı

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Tekirdağ'da Saray Mesleki ve Teknik Lisesinin deposunu soyan hırsızlar yakalandı.

Olay, Çarşamba günü Saray ilçesinde meydana geldi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin deposuna giren hırsızlar lavabo bataryası, elektrik malzemesi gibi yaklaşık 7 bin lira değerinde hurda malzemeyi çaldı. Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesi ve araştırmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri A.Ş., G.D., O.Ş. ve M.C. isimli 4 zanlıyı gerçekleştirdikleri operasyon sonucu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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