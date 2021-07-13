Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde idaresindeki kamyoneti ile kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde TekirdağMalkara yolunda meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. hakimiyetindeki 59 EG 381 plakalı kamyoneti ile Süleymanpaşa’dan Malkara ilçesinde doğru seyir halindeyken önünde bulunan E.Y.’nin idaresindeki 43 EN 125 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile E.Ç. olduğu yerde yaralanarak sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için aracın kapılarını keserek kurtarma operasyonuna başladı. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, canı yanan sürücü zor anlar yaşadı. Kaza yerine gelen ekipler, sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkardı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenilen yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemleri aldı.

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