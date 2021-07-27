Tekirdağ'da 1 kilo esrar ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince 1 kilo esrar ile 19 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan T.S., adli kontrolle serbest kaldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kumbağ jandarma ekipleri, Çanakçı Mahallesi'nde T.S.'ye ait otomobil, ev ve eklentilerinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda; 1 kilo esrar, 19 uyuşturucu hap ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-07-27 15:20:53
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