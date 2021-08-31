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Tekirdağlı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek Marmara'ya açıldı Onlarca tekne denize açıldı Vatandaşlar, bu sene balığa doyacak

İHA

Tekirdağlı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek Marmara'ya açıldı Onlarca tekne denize açıldı Vatandaşlar, bu sene balığa doyacak

1 Eylül'de av yasağının kalkması ile Tekirdağlı balıkçılar büyük bir coşku ile denize açıldı. Balıkçılar, bu yıl Marmara Denizi'nden umutlu.
1 Eylül av yasağının kalkması ile Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ Limanı'nda program düzenlendi. Düzenlenen programda vatandaşlara balık ekmek ikramı yapıldı.
Programda onlarca balıkçı teknesi havai fişek eşliğinde Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçılar denize ilerlerken, onlar için patlayan havai fişekler ise geceyi gündüze çevirdi.
Balıkçılar, geçtiğimiz sezon başı salya ile belada olan ve daha sonra temizleme çalışması yapılan Marmara Denizi'nden bu sezon umutlu. Marmara’ya açılan onlarca tekne, bu sezon vatandaşları balığa doyurmak istiyor. Sezonu güzel geçirmek isteyen balıkçılar, Marmara’dan umduğunu alamazsa, geri dönmek yerine ya Karadeniz’e ya da Ege’ye gidip orada ağ atacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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