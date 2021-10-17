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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da Diyanet personeline afet eğitimi

İHA

Tekirdağ'da Diyanet personeline afet eğitimi

Tekirdağ'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerince Diyanet Vakfı personeline afet eğitimi verildi.
Ülke genelinde meydana gelen afetler sonrasında can ve mal kaybını en aza indirmek için çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri, şehir genelindeki kurum ve kuruluş çalışanlarına afet eğitimi veriyor. 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında Tekirdağ Diyanet Vakfı personeline de "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Video konferans sistemi ile verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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