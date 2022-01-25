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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’daki kar ulaşım sektörünü de vurdu

İHA

İstanbul’daki kar ulaşım sektörünü de vurdu

İstanbul’daki kar esareti ulaşım sektörünü de vururken, seyahat acentelerine bağlı çok sayıda İstanbul yolcusu otobüs Tekirdağ'da dinlenmeye çekildi.
İstanbul’da yaşanan kar esareti sebebiyle Avrupa, İstanbul arası geçişlerin kapatılması, seyahat acentelerini de kötü etkiledi. İstanbul sınırından geri çevrilen çok sayıda otobüs, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi otogarında yolların açılmasını bekliyor.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe otogarında bulunan vatandaşlardan Vedat Koltuk, “Bu durumdan etkilendik tabi. Bütün yolcular evlerinden çıkamıyor. Herkes birbirine çıkamıyor. Yol açılmayınca millet boş boş dikiliyor bu soğukta. Ulaşımın tekrardan açılması lazım. Bu vatandaşın mağdur olmaması gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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