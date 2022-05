56. Kiraz Festivali programı belli oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 56’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 912 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin programı belli oldu.

Geçtiğimiz iki yıl Korona virüsü salgını tedbirleri dolayısıyla yapılamayan Kiraz Festivali, bu yıl muhteşem etkinliklerle geri dönüyor. 2019 yılında düzenlenen ve yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Kiraz Festivali, bu yıl daha da coşkulu geçecek. Konserler, gösteriler, uluslararası etkinlikler ve yarışmalarla dopdolu bir festival programı ziyaretçileri bekliyor olacak.

Her güne özel tema belirlendi

Dört gün sürecek olan festivalin her günü ayrı bir tema üzerine kurulacak. Birinci gün Milli Birlik ve Beraberlik Günü olarak belirlenirken, ikinci gün; Tekirdağ doğumlu Vatan Şairi Namık Kemal, 19. Fırka ve bünyesindeki tüm askerleri şehit düşen 57. Alay’ı Tekirdağ’da kuran, Harf İnkılabını Tekirdağ’da ilan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve iki dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapmış olan ünlü şair ve yazarımız Yahya Kemal Beyatlı’nın anısına Üç Kemaller Günü olarak duyuruldu. Üçüncü gün Macar Günü, son gün ise Geleceğimizi Mimarı Gençlerimizin Günü temaları ile kutlanacak.

İlk güne Solo Türk gösterisi damga vuracak

9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ziyareti ile başlayacak olan Kiraz Festivali, saat 12.00’da festivalin doğuş yeri olan Naip Mahallesi’nde yapılacak geleneksel açılış töreni ile start alacak. Saat 14.30’da sahil dolgu alanda kurulacak olan Kültür Çadırında Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’in katılımı ve ünlü sunucu Başak Şengül’ün moderatörlüğü ile Türkiye’nin teknoloji üretimi konusunda bir söyleşi gerçekleştirilecek. Yine saat 17.00’da TUSAŞ Yerli ve Milli Hava Araçları Sergisi’nin açılışı yapılacak.

Saat 18.00’da Köprübaşı Mevkii’nden başlayacak olan Geleneksel Kiraz Festivali Korteji ile festival coşuşu doruğa tırmanırken, saat 19.00’da dünyanın en prestijli hava gösterilerinden biri olan Solo Türk gösterisi, sahil dolgu alandan izlenebilecek.

İlk gecenin yıldızı Hakan Altun

Gün boyu festival etkinlikleri sürecek olup, ilk günün konser programında, ünlü sunucu Özlem Yıldız’ın sunuculuğu eşliğinde Gencer Savaş Bandosu ve ardından ünlü sanatçı Hakan Altun, saat 21.00’dan itibaren sahnede olacak. Havai fişek, lazer ve ışık gösterilerinin renk katacağı gece, saat 00.00’daki Açık Hava Sineması etkinliği ile tamamlanacak. Havai fişek, lazer ve ışık gösterileri ile açık hava sineması etkinlikleri festival boyunca devam edecek.

Hüseyin Pehlivan yağlı güreşleri heyecanı

Festivalin ikinci günü, saat 10.45’te gerçekleşecek olan Vatan Şairi Namık Kemal Evi ziyaret programı ile başlayacak. Saat 14.00’da Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölüm Başkanı ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez’in ev sahipliğinde sürpriz tiyatro sanatçılarının katılımı ile Kültür Çadırı Söyleşisi sanatseverleri bekleyecek. Kiraz Festivali’nin olmazsa olmaz etkinliklerinden olan Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri saat 15.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. Saat 18.00’da Kültür Çadırı etkinlikleri çerçevesinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinin hazırladığı Sokak Hayvanları konulu resim ve fotoğraf sergileri ile kısa film gösterimleri yapılacak. Festivalin ikinci gün sahne etkinlikleri çerçevesinde, ünlü Macar müzik topluluğu Duckshell ve ardından Ziynet Sali konserleri dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşatacak.

Macar Günü etkinlikleri ve kiraz yarışması üçüncü güne renk katacak

Macar Günü olarak planlanan üçüncü gün etkinlikleri, saat 10.00’da Macar Prensi Ferenc Rakoczi’nin adının verildiği Rakoczi Kupası Yelken Yarışları ile başlayacak. Yine Rakoczi’nin en yakın dostu ve Tekirdağ’daki sürgün günlerindeki yoldaşı Mikes Kelemen anısına Açık Deniz Yüzme Etkinliği saat 10.30’da başlayacak. Alkaya Sahili’nden başlayan etkinlik, Rumeli İskelesi’nde son bulacak. Saat 13.00’da Rakoczi Müzesi’nde çelenk sunma töreni düzenlenecek. Müzede Tekirdağ’a Açılan Pencere isimli fotoğraf sergisi açılacak. Kültür Çadırı etkinlikleri çerçevesinde saat 14.30’da Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ünlü spiker Cansu Canan Özgen’in moderatörlük yapacağı söyleşide Süleymanpaşalılara hitap edecek. Saat 17.00’da Geleneksel Kiraz Yarışması’nın finali ve ödül töreni Rumeli İskelesi’nde yapılacak. 20.00’da Sahil Vagon Kafe’de Macar mutfağına özgü yemeklerin tanıtımı ve sunumu gerçekleştirilecek. Üçüncü günün konserlerinde ise Tekirdağlı şarkıcı Gülden ve son dönem Türk Pop Müziğine damgasını vuran Murat Boz sahne alacak.

Son gün gençler ve çocuklara özel olacak

Festivalin son günü çocuklar ve gençlere özel olarak hazırlanan ve saat 12.0020.00 arası gün boyu devam edecek olan etkinliklerle renklenecek. Saat 10.00’da 100. Yıl Mahallesi Ahmet Aygün Gençlik ve Spor Merkezi’nde Festival Kupası ödül törenleri gerçekleştirilerek 11 Yaş altı Futbol, Genç Kızlar Voleybol ve Tenis turnuvalarının kazananlarına ödülleri takdim edilecek. 12.00’da Kültür Çadırında Hayvanları konulu ilkokul resim, ortaokul fotoğraf ve lise kısa film yarışmalarının ödül töreni yapılacak. Saat 19.00’da sahil Amfi Tiyatro’da Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğrencilerinin hazırladığı Süleymanpaşa’nın Genç Yetenekleri konseri ve 20.00’da ünü günden güne tüm Türkiye’ye yayılan Paşa Halk Dansları Topluluğu’nun Nefes isimli dans gösterisi izleyici karşısında olacak. Festivalin son konserinde ise Tekirdağlı genç şarkıcı Burak Kibar ve yakın dönemde yıldızı parlayan Derya Uluğ sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirecekler.

“Son yılların en unutulmaz festivali olacak”

56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali için çok sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hamdolsun, aylarca çalışarak Tekirdağ’a yakışır bir festival programı hazırladık. Bu yıl 2 buçuk milyon misafir ağırlamayı planladığımız Kiraz Festivalimiz dopdolu geçecek. Ben inanıyorum ki komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan’dan büyük kitleler halinde turist akınına uğrayacağız. Çünkü birkaç haftadır üç sınır kapısında da hummalı bir tanıtım çalışması ile ülkemize giren her araca Süleymanpaşa’yı Türkçe, Yunanca ve Bulgarca olmak üzere üç dilde tanıtan broşürler dağıtıyor, 56. Kiraz Festivalimizin detaylı programını içeren davetiyelerimizi takdim ediyor, İpsala ve Dereköy’de billboardlar kiralayarak şehrimizin tanıtımını yapıyoruz. Şimdiden bu çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladığımızı söyleyebilirim çünkü şu anda Süleymanpaşa’daki otellerimizde 912 Haziran tarihleri arasında tek bir boş yatak dahi kalmadı. Bu doluluğun büyük kısmını da yabancı turistlerin oluşturduğunu biliyoruz. Allah’ın izniyle son yılların en unutulmaz festivalini hem kıymetli hemşehrilerimiz hem de misafirlerimizle birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi dört gün boyunca bu coşkuyu bizimle paylaşmaya davet ediyorum,” ifadelerine yer verdi.

