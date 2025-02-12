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        Tekirdağ Saray'da kar yağışı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:15
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        Tekirdağ Saray'da kar yağışı
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısı sonrası Tekirdağ'ın 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde bugün okullar tatil edilirken, Saray'da sabah saatlerinde itibaren kar yağışı etkili oldu. Yer yer etkili olan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Tekirdağ ve yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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