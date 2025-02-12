Tekirdağ Saray'da kar yağışı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısı sonrası Tekirdağ'ın 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde bugün okullar tatil edilirken, Saray'da sabah saatlerinde itibaren kar yağışı etkili oldu. Yer yer etkili olan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Tekirdağ ve yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.