Tekirdağ'da 694 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen ‘kaçak/sahte alkollü içki uygulaması’ kapsamında 84 içkili yer, 108 büfe, 149 bakkal ve 80 kahvehanede, 159 personel, 53 ekiple denetimlerde bulundu. Denetimlerde, 694 litre sahte içki, 4 alkol damıtma düzeneği, 50 bin makaron, 10 kilo tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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