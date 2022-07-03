Tekirdağ'da 14 adrese silah operasyonu: 5 gözaltı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 adrese düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde silah bulundurduğu yönünde bilgiler elde edilen şahıslara yönelik 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 67 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltın alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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