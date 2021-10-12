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Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı

Tekirdağ merkez 3 ilde İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilen, toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: 40 gözaltı
İHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli İstanbul ve Kırklareli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı ve tapu senedi sureti ile birlikte dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların ifade alma işlemleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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