Teknedeki buzluktan vahşet çıktı!
Olay, İzmir'de meydana geldi. Balıkçı teknesinden gelen ağır koku polisi akılalmaz bir vahşete götürdü. Teknedeki buzluk açılınca içinden genç bir kadının cansız bedeni çıktı. Şüpheliler gözaltına alınırken cinayete dair iddialar kan dondurdu.
Giriş: 07.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:45
Olay, İzmir'de meydana geldi.
Balıkçı teknesinden gelen ağır koku polisi akılalmaz bir vahşete götürdü.
Teknedeki buzluk açılınca içinden genç bir kadının cansız bedeni çıktı.
Şüpheliler gözaltına alınırken cinayete dair iddialar kan dondurdu.
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