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        Teknoloji ekosisteminde yatırım stratejileri nasıl olmalı?

        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Pegasus CTO'su Barış Fındık ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkan Yardımcısı Elchin Ibadov'un katıldığı panelde Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde yeni yatırım stratejilerine ilişkin detaylı analizler paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:36
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        Teknoloji ekosisteminde yatırım stratejileri nasıl olmalı?
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        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nin sabah seansının ikinci panelinde Türkiye'de teknolojiye yapılan yatırımların mevcut durumu ve gelecekteki potansiyelleri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Pegasus CTO'su Barış Fındık ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkan Yardımcısı Elchin Ibadov panelde Türkiye'nin teknoloji sektöründeki gelişmelerini, yabancı ve yerli yatırımcıların stratejilerini ve beklentilerini ele aldı.

        Panelde girişim sermayesi, devlet teşvikleri ve özel sektör yatırımları arasındaki dinamikleri ve bunların teknoloji ekosistemine etkileri değerlendirildi.

        Türkiye'nin teknoloji yatırımlarında bölgesel bir lider haline gelmesi için hangi sektörlerin öncelikli olduğu, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin nasıl desteklenmesi gerektiği gibi kritik konular da masaya yatırıldı.

        Ayrıca, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artıracak politika önerileri de sunuldu.

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