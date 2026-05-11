        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Tekvandoda Berkay Erer, Avrupa şampiyonu!

        Tekvandoda Berkay Erer, Avrupa şampiyonu!

        2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Erer, erkekler 68 kiloda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 19:01 Güncelleme:
        Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer, altın madalya kazandı.

        Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Berkay Erer, erkekler 68 kiloda tatamiye çıktı.

        Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan 20 yaşındaki Berkay Erer, ilk turu maç yapmadan geçti. Son 32 turunda Moldovalı Liviu Bugneac'ı 2-0 yenen Berkay, son 16 turunda İsrailli Nimrod Krivishkiy'i aynı skorla eledi.

        Çeyrek finalde Yunan rakibi Apostolos Panagopoulos'u da iki rauntta mağlup eden milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Dennis Barettaile mücadele etti. Rakibini 2-0 ile geride bırakan Berkay, finalde Ukraynalı Volodymyr Bystrov'a rakibi oldu. Bystrov'u 2-0 yenen Berkay, kürsünün en üst basamağında yer aldı. Genç sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine raunt vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı.

        Öte yandan erkekler +87 kiloda ilk turda Litvanyalı rakibini mağlup eden Emre Kutalmış, son 16'da Karadağlı Dejan Georgiesvski'ye yenilerek turnuvaya veda etti.

        BERKAY'IN İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

        Berkay Erer, 20 yaşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

        Kariyerinde genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan genç sporcu, büyükler seviyesindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu Almanya'da alarak önemli başarıya imza attı.

