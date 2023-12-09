Tel Aviv ve Batı Kudüs’te Netanyahu karşıtı gösteriler düzenledi İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki hükûmeti protesto etti

Tel Aviv’in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan hükûmet karşıtı yüzlerce gösterici, Rehineler Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Netanyahu karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, yolsuzlukla suçladıkları hükûmete istifa çağrısı yaptı.

Öte yandan Batı Kudüs’ün Paris Meydanı’nda toplanan başka bir grup muhalif İsrailli de Netanyahu hükûmeti aleyhinde sloganlar attı.

Ülkenin kuzeyindeki Kayserya kentinde toplanan bir grup gösterici de konutunun yakınına doğru hareket ettikleri Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

"Utan, utan!" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, "Çık git defol eli kanlı adam, gaddar adam", “Bibi: (Binyamin Netanyahu) İsrail’i yıkan adam" yazılı dövizler taşıdı.

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Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Yahudilerce kutsal Hanuka (Işıklar) Bayramı dolayısıyla esirleri anmak için mumlar yaktı.

"HÜKÜMETİN GİTTİĞİ YOL DOĞRU BİR YOL DEĞİL"

Batı Kudüs’teki gösteride AA muhabirine konuşan protestocular Netanyahu hükûmetine güvenmediklerini söyledi.

Elinde Gazzeli sivillerin fotoğrafları ile "Hepsi bizim çocuklarımız" yazılı bir döviz taşıyan 79 yaşındaki Veronika Cohen, "Netanyahu hükûmetine güvenmediğini" dile getirdi.

İsrailli kadın, "Bizi barışa ve bir arada yaşama taşıyacak başka bir hükûmete ihtiyacımız var. Ancak bu hükûmetin şu anki duruma karşı gittiği yol doğru bir yol değil." diye konuştu.

Gazze’de çocukların öldürülmesinin "kalbini kırdığını" ifade eden Cohen, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesinin hükûmetin öncelikli meselesi olması gerektiğini vurguladı.

"ASKERİ SEÇENEĞİN ÇÖZÜM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

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"Yahudilerin, Filistinlilerin ve Gazze’deki insanların yaşamını desteklemek için" gösteriye katıldığını belirten 27 yaşındaki İsrailli genç kadın Sivan da "Askeri seçeneğin çözüm olmadığını düşünüyorum. İntikam ve şiddetin çözüm olduğunu düşünenlerin kalbindeki acıyı anlıyorum. Ancak açıkçası bu bize daha fazla acı getirecek." şeklinde konuştu.

Sivan, "Hükûmetlerin politikalarının bedelini siviller ödüyor. Ben toplumda, dayanışma ve diyalog yolunda gerçek bir değişim olmasını umuyorum. Arapça öğrenmeyi diliyorum. Komşularımla nasıl konuşabileceğimi öğrenmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"REHİNELERİN GERİ GETİRİLMESİ HÜKÜMETİN BİR NUMARALI ÖNCELİĞİ OLMALI"

Gösteriye katılan 24 yaşındaki İsrailli Mia, "rehinelerin geri getirilmesinin hükumetin bir numaralı önceliği olması ve bunun için Gazze’deki savaşın son bulması gerektiğini" belirtti.

"Yaşanan yıkım ve insanların yaşadığı yasın üstesinden gelmek için bu savaşın son bulması ve rehineleri geri getirmemiz gerekiyor." diye konuşan Mia, Gazze’deki esirlerin geri getirilmesi için "Gazze ve Filistinli yetkililerle anlaşmaya varılması" çağrısı yaptı.