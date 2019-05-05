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İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Mukaddes Altaç’ı geçen Pazar günü ev telefonundan arayarak emniyet amiri olduğunu iddia eden dolandırıcılar, Altaç’a kimlik fotokopisinin üzerinden hırsızlık yapıldığını ve operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek evdeki altınlarını istedi. İHA'nın haberine göre, telefondaki kişi evdeki altınların yanı sıra banka hesabındaki paranın da kendilerine verilmesini istedi.
Şahıslar Mukaddes Altaç’a yeni bir cep telefonu ve hat almasını, kağıda yazdırdıkları telefon numarasını bu yeni telefona “oğlum” ismiyle kaydetmesini isteyerek, bundan sonraki görüşmeleri buradan yapacaklarını söylediler.
Korktuğu için durumu kimseye anlatamayan Mukaddes Altaç, dolandırıcıların 3 gün boyunca süren tüm isteklerini yerine getirdi. Telefon görüşmesinin ardından ertesi gün ilçe merkezine gelen Mukaddes Altaç, ilk olarak yeni bir cep telefonu ve cep telefonu hattı satın aldı.
Dolandırıcılarla bu yeni telefon numarası üzerinden tekrar iletişime geçti. Kendisini emniyet amiri olarak tanıtan kişi, Altaç’tan altınlarını bozdurmasını istedi. Kuyumcuya giderek altınlarını bozduran Mukaddes Altaç, 35 bin lirayı siyah bir poşete koyarak kendisine söylenen adrese götürdü. Tüpraş Kavşağı'na gelen Mukaddes Altaç, yanına yaklaşan ve polis olduğunu söyleyen 30’lu yaşlardaki bir şahsa parayı teslim etti.
35 bin TL’yi teslim alan şahıslar, köyüne dönen Mukaddes Altaç’ı tekrar telefonla arayarak bankada bulunan parasını da çekerek kendilerine vermesini, bu operasyon bittiğinde parayı fazlasıyla geriye alacağını söylediler. Bunun üzerine 30 Nisan Salı günü tekrar Aliağa’ya gelen Altaç, bankada hesabında bulunan 57 bin 500 TL’yi çekerek Demokrasi Meydanı’na gelip beklemeye başladı.
Altaç’ı telefonla arayan şahıslar, bir gün önce parayı teslim aldıkları Tüpraş Kavşağı’na çağırdı. Tüpraş Kavşağı’na yaklaşınca Mukaddes Altaç’ı farklı bir adrese yönlendiren şahıslar, bu defa 2 No'lu Sağlık Ocağı yakınında bulunan bir sokağı adres gösterdi. Altaç, kendisine bildirilen adrese geldiğinde yanına yaklaşan ve polis olduğunu söyleyen kadına 57 bin 500 TL’yi yine bir siyah poşet içerisinde teslim etti.
TORUNU ŞÜPHELENİP POLİSİ ARADI
Mukaddes Altaç, 57 bin 500 TL’yi teslim ettikten sonra dolandırıcılar tarafından tekrar arandı. Şahıslar Altaç’ı bu defa bir banka şubesine yönlendirerek 40 bin TL kredi çekmesini istediler. Kendisine söyleyen banka şubesinden kredi alamayan Altaç, bu defa başka bir banka şubesinden kesintilerle beraber 36 bin 200 TL kredi çekti. Krediyi çektikten sonra Mukaddes Altaç’ı tekrar arayan şahıslar, evine dönmesini ve parayı yanında tutmasını söylediler. Şahısların tekrar arayabileceğini düşünerek bir süre Demokrasi Meydanı’nda bekleyen Altaç, bu esnada torunu ile karşılaştı. Anneannesinin durumundan şüphelenen torun, polisi arayarak durumu bildirdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler duruma anında müdahale etti. Karşısındakilerin gerçek polis olduğuna bir süre inanamayan ve şoka giren kadın, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek olayla ilgili ifade verip şikayetçi oldu. Altaç’ı 92 bin TL dolandıran şahıslar, bankadan kredi çektirdikleri 36 bin 200 TL’yi ise istemedi. Altaç’ın ifadesinin ardından polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
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