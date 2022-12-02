Telefonunu kaybedince kasiyeri darp etti! 0:00 / 0:00

AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir marketin kasiyeri, kendisine tokat atan müşteriden şikayetçi oldu. AA'da yer alan habere göre, ilçede bir markette çalışan kasiyer Yusuf Tayden (19), bir müşterinin ödemesini aldığı sırada o anda bir çocukla markette olan kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

Polisi arayan Tayden, kendisini darp eden kişiden şikayetçi oldu. Olay marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Tayden, AA muhabirine, markette 3 hafta önce işe başladığını söyledi. Olayın kendisini darbeden kişinin cep telefonunu istemesiyle başladığını anlatan Tayden, "Yanıma gelen ve yanında eşi ve küçük çocuğu da olan müşteri, cep telefonumu vermemi istedi. Cep telefonunun kaybolduğunu iddia eden bu kişi, benim telefonumdan kendi telefonunu aramak istediğini iletti. Kasada işlem yapıyordum, işim bitince yardımcı olacağımı bildirdim. Hiç beklemeden bana saldırdı ve tokat attı." diye konuştu.