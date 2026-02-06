Günlük hayatta sıkça yaşanan telefon kazalarında doğru müdahale büyük önem taşıyor. Yıllardır uygulanan pirinç yöntemi ise yerini daha güvenli alternatiflere bırakıyor.

ISLANAN TELEFON GERÇEĞİ: GÜNLÜK HAYATTA KAÇINILMAZ KAZALAR

Yeni nesil teknolojik cihazlar her ne kadar ultra ince, hafif ve dayanıklı üretilse de darbe ve sıvı temasına karşı hâlâ savunmasızdır. Ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın, bir anlık dalgınlıkla telefonunuzu suya düşürmeniz mümkündür. Üzerine içecek dökülmesi, lavaboya ya da klozete düşmesi gibi kazalar günlük hayatta oldukça yaygındır. Üstelik bu hatayı bazen çocuğunuz ya da evcil hayvanınız da sizin yerinize yapabilir.

REKLAM

Bu tür durumların tamamı farklı görünse de çözüm yolu temelde aynıdır. Önemli olan doğru ve hızlı müdahaledir.

TELEFON ISLANDIĞINDA İLK TEPKİ NASIL OLMALI?

Telefonunuzu ıslak görmek panik yaratabilir ancak sakin kalmanız çok önemlidir. Unutmayın, telefon sıvıyla temas ettiği her saniye çalışmama ihtimali artar. Bu nedenle şoka girmek veya öfkelenmek yerine hızlı hareket edin.

Telefonu mümkün olan en kısa sürede sudan çıkarın ve kısa devre riskini önlemek için hemen kapatın. Kulağa hoş gelmese de, tuvalete düşen telefonlar için de aynı kural geçerlidir. Eldiven aramak zaman kaybettirebilir; telefonu hemen çıkarın, sonrasında ellerinizi yıkayıp dezenfekte edin.

PİRİNÇ EFSANESİ: DOĞRU BİLİNEN BÜYÜK YANLIŞ Islanan telefon denildiğinde akla gelen ilk çözüm genellikle pirince yatırmaktır. Ancak bu yöntem sanıldığı gibi etkili değildir, hatta cihaza zarar verebilir. Pirinç sıvıyı emerken içindeki nişasta ve mineraller telefonun iç aksamına yapışabilir. Bu durum zamanla korozyonu hızlandırır. Ayrıca pirinç taneleri şarj girişi gibi dar alanlara sıkışarak çıkarılamaz hâle gelebilir ve donanıma kalıcı zarar verebilir. Uzmanlara göre, pirinç yerine kontrollü hava akımı ve doğru kurutma yöntemleri tercih edilmelidir. REKLAM ÇIKARILABİLİR PARÇALARI HEMEN AYIRIN SIM kart ve MicroSD kartta saklanan veriler çoğu kullanıcı için telefondan bile daha değerlidir. Bu nedenle telefonu sudan çıkardıktan sonra: - SIM kartı - MicroSD kartı - Eğer mümkünse bataryayı hemen çıkarın. Bu parçaları mikrofiber bir bezle nazikçe kurulayın ve tamamen kuruyana kadar ayrı bir yerde bekletin. TELEFONU KURTARMAK İÇİN KULLANILABİLECEK MALZEMELER Islanan telefonu güvenli şekilde kurutmak için şu malzemelerden faydalanabilirsiniz: - Kurutucu Kitler (Silika Jel) - Mikrofiber Bezler - Vakum Torbaları Ayakkabı kutularından çıkan “Yemeyin” uyarılı silika jel paketleri nem emme konusunda oldukça etkilidir. Telefonu birkaç paket silika jel ile birlikte kapalı bir ortamda bekletmek işe yarayabilir.