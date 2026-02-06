Günlük hayatta sıkça yaşanan telefon kazalarında doğru müdahale büyük önem taşıyor. Yıllardır uygulanan pirinç yöntemi ise yerini daha güvenli alternatiflere bırakıyor.
Yeni nesil teknolojik cihazlar her ne kadar ultra ince, hafif ve dayanıklı üretilse de darbe ve sıvı temasına karşı hâlâ savunmasızdır. Ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın, bir anlık dalgınlıkla telefonunuzu suya düşürmeniz mümkündür. Üzerine içecek dökülmesi, lavaboya ya da klozete düşmesi gibi kazalar günlük hayatta oldukça yaygındır. Üstelik bu hatayı bazen çocuğunuz ya da evcil hayvanınız da sizin yerinize yapabilir.
Bu tür durumların tamamı farklı görünse de çözüm yolu temelde aynıdır. Önemli olan doğru ve hızlı müdahaledir.
Telefonunuzu ıslak görmek panik yaratabilir ancak sakin kalmanız çok önemlidir. Unutmayın, telefon sıvıyla temas ettiği her saniye çalışmama ihtimali artar. Bu nedenle şoka girmek veya öfkelenmek yerine hızlı hareket edin.
Telefonu mümkün olan en kısa sürede sudan çıkarın ve kısa devre riskini önlemek için hemen kapatın. Kulağa hoş gelmese de, tuvalete düşen telefonlar için de aynı kural geçerlidir. Eldiven aramak zaman kaybettirebilir; telefonu hemen çıkarın, sonrasında ellerinizi yıkayıp dezenfekte edin.
PİRİNÇ EFSANESİ: DOĞRU BİLİNEN BÜYÜK YANLIŞ
Islanan telefon denildiğinde akla gelen ilk çözüm genellikle pirince yatırmaktır. Ancak bu yöntem sanıldığı gibi etkili değildir, hatta cihaza zarar verebilir.
Pirinç sıvıyı emerken içindeki nişasta ve mineraller telefonun iç aksamına yapışabilir. Bu durum zamanla korozyonu hızlandırır. Ayrıca pirinç taneleri şarj girişi gibi dar alanlara sıkışarak çıkarılamaz hâle gelebilir ve donanıma kalıcı zarar verebilir. Uzmanlara göre, pirinç yerine kontrollü hava akımı ve doğru kurutma yöntemleri tercih edilmelidir.
ÇIKARILABİLİR PARÇALARI HEMEN AYIRIN
SIM kart ve MicroSD kartta saklanan veriler çoğu kullanıcı için telefondan bile daha değerlidir. Bu nedenle telefonu sudan çıkardıktan sonra:
- SIM kartı
- MicroSD kartı
- Eğer mümkünse bataryayı
hemen çıkarın. Bu parçaları mikrofiber bir bezle nazikçe kurulayın ve tamamen kuruyana kadar ayrı bir yerde bekletin.
TELEFONU KURTARMAK İÇİN KULLANILABİLECEK MALZEMELER
Islanan telefonu güvenli şekilde kurutmak için şu malzemelerden faydalanabilirsiniz:
- Kurutucu Kitler (Silika Jel)
- Mikrofiber Bezler
- Vakum Torbaları
Ayakkabı kutularından çıkan “Yemeyin” uyarılı silika jel paketleri nem emme konusunda oldukça etkilidir. Telefonu birkaç paket silika jel ile birlikte kapalı bir ortamda bekletmek işe yarayabilir.
Silika jel yoksa mikrofiber bezlerle telefonun tüm yüzeyini dikkatlice kurulayın. Şarj girişi, kulaklık jakı, mikrofon delikleri ve SIM yuvası gibi noktalara özellikle özen gösterin. Mikrofiber bez bulunmuyorsa tüy bırakmayan havlu, gözlük silme bezi veya son çare olarak kâğıt havlu kullanabilirsiniz.
Vakum torbaları da telefonun içindeki nemi daha hızlı çekmeye yardımcı olabilir.
BEKLEME SÜRESİ ÇOK ÖNEMLİ
Kurutma işlemleri bittikten sonra telefonu hemen açmayın. En az 24 saat bekleyin ve cihazın tamamen kuruduğundan emin olun. Daha sonra açmayı deneyin.
Sorunsuz çalışıyorsa şanslısınız.
Açılmıyorsa, garip sesler çıkarıyorsa veya anormal davranıyorsa içinde hâlâ sıvı olabilir.
Yanlış müdahaleler, telefonu kurtarmaya çalışırken durumu daha da kötüleştirebilir.
TELEFON ISLANDIĞINDA YAPILMAMASI GEREKENLER
- Telefon kapalıysa kesinlikle açmayın, açıksa hemen kapatın.
- Islak telefonu asla şarja takmayın.
- Hiçbir tuşa basmayın.
- Telefonu sallamayın veya fazla kurcalamayın.
- Kurutma sonrası düz bir zeminde, havlu üzerinde bekletin.
- Saç kurutma makinesi kullanmayın. Isı ve hava, suyu telefonun daha derinlerine iterek daha fazla hasara yol açar.
- Üflemeyin; bu, sıvının ulaşmadığı bölgelere yayılmasına neden olur.
Görsel Kaynak: istockphoto