Yaz döneminin sona ermesiyle birçok dizi ve televizyon programı yeni sezonuyla izleyici ile buluştu. Ulusal kanallar günün televizyon programı ve dizilerini TV yayın akışında paylaştı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...