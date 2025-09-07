Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        7 Eylül TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda ne var?

        Televizyonda bugün ne var, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ulusal kanallar haftanın yedi günü yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Birçok dizi yaz döneminin sona ermesinin ardından yeni sezonu ile televizyon izleyicisi ile buluşurken, televizyon programları yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 7 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 07.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 07.09.2025 - 10:16
        1

        Yaz döneminin sona ermesiyle birçok dizi ve televizyon programı yeni sezonuyla izleyici ile buluştu. Ulusal kanallar günün televizyon programı ve dizilerini TV yayın akışında paylaştı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        7 EYLÜL BUGÜN TV'DE NE VAR?

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Cımbız Ali

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Aşıksın

        14:45 Acele Koca Aranıyor

        16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Hedefim Sensin

        22:30 7. Koğuştaki Mucize

        01:15 Hedefim Sensin

        03:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

        13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

        13:45 Baba Yadigarı

        16:15 Derinlerdeki Dehşet

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:40 2 Başlı Köpek Balığı

        01:30 2 Başlı Köpek Balığı

        03:00 Poyraz Karayel

        04:30 5N1K

        04:50 Kuzey Güney

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kara Tahta

        09:10 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:55 Teşkilat

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"

        02:00 Seksenler

        03:40 Teşkilat

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 İstanbullu Gelin

        10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:15 En Güzel Bölüm

        14:30 Kral Kaybederse

        17:45 Söz

        19:00 Star Haber – Canlı

        20:00 Çarpıntı

        03:00 Türk Müziği

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Gözleri Karadeniz

        15:00 Can Borcu

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Gözleri Karadeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 Gazete Magazin

        04:00 Gençlik Rüzgarı

        05:00 Dizi

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

        11:15 Kirli Sepeti

        13:45 Yasak Elma

        16:00 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri

        00:45 İlk Buluşma

        01:45 Her Yerde Sen

        04:30 Son Yaz

        06:00 Karagül

