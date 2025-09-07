7 Eylül TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda ne var?
Televizyonda bugün ne var, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ulusal kanallar haftanın yedi günü yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Birçok dizi yaz döneminin sona ermesinin ardından yeni sezonu ile televizyon izleyicisi ile buluşurken, televizyon programları yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 7 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
7 EYLÜL BUGÜN TV'DE NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Cımbız Ali
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aşıksın
14:45 Acele Koca Aranıyor
16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 7. Koğuştaki Mucize
01:15 Hedefim Sensin
03:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Baba Yadigarı
16:15 Derinlerdeki Dehşet
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:40 2 Başlı Köpek Balığı
01:30 2 Başlı Köpek Balığı
03:00 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:50 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kara Tahta
09:10 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"
02:00 Seksenler
03:40 Teşkilat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 En Güzel Bölüm
14:30 Kral Kaybederse
17:45 Söz
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
03:00 Türk Müziği
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Gözleri Karadeniz
15:00 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gözleri Karadeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 Kirli Sepeti
13:45 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri
00:45 İlk Buluşma
01:45 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül