TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere saplandı: 3 ölü! 0:00 / 0:00

İHA

Bolu'da kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.

BETON BARİYERLERE SAPLANDI

İHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden çıkardı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.