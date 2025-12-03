Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel TEM'de zincirleme kaza! Trafiği de vurdu! | Son dakika haberleri

        TEM'de zincirleme kaza! Trafiği de vurdu!

        İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Sebze yüklü bir kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:40
        TEM'de zincirleme kaza! Trafiği de vurdu!
        Bağcılar TEM Otoyolu'nda sebze yüklü kamyonetin karıştığı zincirleme kazada kamyonet şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

        DHA'nın haberine göre kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre sebze yüklü kamyonetin şoförü İSTOÇ mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        SAVRULDU, İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI

        Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı. Kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazadan yara almadan kurtulan işçiler ise başka bir servis aracına bindirilerek kaza yerinden ayrıldı. Yola saçılan sebzeler görevliler tarafından temizlenirken yan yatan kamyonette sağlam kalan sebzeler de başka bir araca taşındı.

        KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen çalışanlar uzun süre trafikte beklemek zorundan kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

