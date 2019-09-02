2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde seyrederek araçların arasında “makas” atmaya başlamış ve yarışmıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri, otomobildeki bir kişi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı.
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