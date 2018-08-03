Trafiği böyle tehlikeye soktu

İstanbul’da meydana gelen kazaların en başta gelen nedenlerinden biri olan araçların arasında “makas” terörüne bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücünün yanına lüks otomobili kullanan genç bir sürücü yaklaştı. İHA'nın haberine göre, motosikletliye “beni takip et” diyen sürücü bir anda araçların arasında makas atmaya başladı. Trafikte vızır vızır akan araçların arasından defalarca sıfır şekilde geçerek trafiği tehlikeye sokan sürücü adeta terör estirdi. Motosiklet sürücüsü de otomobili arkasından takip ederek olanı biteni kask kamerasıyla kaydetti. Pişkin tavırlarıyla da dikkat çeken ve dakikalarca bu şekilde giden sürücü bir süre sonra sapaktan ayrılarak kayıplara karıştı.

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